РУБРИКИ ЛАБОРАТОРИИ

200 примеров удачных call to action, которые усилят ваше предложение

Ваши тексты не работают. Клиенты приходят на лендинг, лайкают посты в соцсетях, читают статьи в блоге, но не оставляют свои данные или комментарии. Почему? Если вы хоть раз задавали этот вопрос, читайте дальше…

Попробуйте посчитать, сколько предложений ежедневно попадается вам на глаза. Реклама в соцсетях, десятки emailов в почтовом ящике, объявления на сайтах с контентом, билборды по пути на работу и домой. Голова кругом идет от многочисленных “купите”, “зарегистрируйтесь”, “подпишитесь бесплатно” и т. д.

Так же и у ваших клиентов. Поэтому иногда на очередную рекламу они реагируют слишком эмоционально. Злость, раздражение, ярость… От запуска телефона в стену их останавливает только то, что это iPhone 7, и этими гаджетами не разбрасываются.

А вы хотите, чтобы ваш лендинг, статью или письмо просматривали с мыслью “Я хочу это купить”, “Эту статью я ждал месяц”, “Как он узнал, что мне это нужно?! Он читает мои мысли?”.

Ваш главный помощник в завоевании любви клиента — меткий call to action (призыв к действию). В этой статье я собрал 200 действенных примеров.

Изучайте, сохраняйте удачные для вашей аудитории варианты и применяйте.

I. Призыв к действию: примеры, по которым кликают

Кликабельный призыв к действию манит к себе покупателей и задерживает их на странице. Им не нужно совершать один из 12 подвигов Геракла, искать кредитную карточку или вспоминать девичью фамилию матери. Посетители получают то, что они искали, в обмен на электронный адрес.

Используйте эти призывы к действию, чтобы, словно магнит, притягивать клиентов:

А) Призыв к действию на сайте: 7 примеров с 1-м целевым действием

Не перегружайте людей множеством звонких призывов к действию. Избегайте двух call to action рядом, например “напишите нам” и “закажите звонок”. Выберите один, а второй разместите несколькими экранами ниже.

Какие могут быть призывы к действию:

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Б) Call to action: 10 примеров со словом “бесплатный”

Это слово притягивает новых подписчиков. Оно работает всегда, несмотря на то, что в сети много таких предложений. Или на то, что их количество с каждым днем увеличивается. Бесплатный — значит ни к чему не обязывающий. И это привлекает людей кликать по кнопке.

Примеры сильных call to action:

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В) Призыв к покупке: 10 примеров с 1-м предложением

Наверное, вы слышали это и не раз: чем больше вариантов выбора имеет человек, тем чаще посетитель ничего не делает. К примеру, вы предлагаете три продукта: статья в блоге, видео на YouTube и платный курс. Как вы думаете, что выберет ваш потенциальный клиент? Возможно, вариант № 4 — закрыть страницу.

Наклейте стикер себе на монитор: 1 страница / письмо / пост — 1 предложение — 1 call to action. Например:

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Продающий текст на лендинге + сильный призыв к действию = продажа.

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Г) Кнопка призыва к действию: 3 примера, которые выделены с помощью контраста

Кроме цепляющего текста подберите правильную цветовую гамму, чтобы выделить призыв. Ваше предложение должно четко читаться в первые 3-15 секунд. Когда человек просматривает сайты на скорости 200 км/час, именно сочный дизайн заставит его задержаться на странице и оставить контакты.

Один из популярных цветов для кнопки — красный. Его сложно не заметить. Но Wunderlist ломает стереотипы. На их странице фон — красный, а кнопка — белая. За счет того, что текст и кнопка одного цвета, призыв к действию хорошо выделяется.

Еще один выигрышный вариант — сделать фон белым, а кнопку цветной. Наглядный пример — страница Trello. Зеленая кнопка в центре — магнит для новых посетителей. Особенно в комбинации со словом “бесплатно”:

Если вы решили разместить 2 кнопки (например, “купить” и “узнать больше”) на одном экране, сделайте одну из них менее заметной (например, прозрачной), а вторую выделите цветом.

Д) Призыв к действию в объявлении: 12 примеров с ограничениями

Один из самых мощных триггеров — срочность. Посетитель заходит на страницу, видит, что срок действия предложения вот-вот истечет, и… задерживается, даже если он не был настроен на подписку или покупку. Добавьте слова: “акция действует еще…”, “успейте забрать ценные бонусы”, “спешите” и другие.

Ловите несколько наглядных примеров:

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Е) Призыв к действию на баннере: 9 примеров с простым следующим шагом

Покажите посетителям, что ваш продукт доступен всем, а процесс регистрации занимает считанные минуты (а лучше даже секунды :)). Используйте фразы: “вам не нужно быть профессиональным маркетологом / гением SEO-оптимизации / копирайтером с 5-летним стажем”, “если вы впервые…”, “за … секунд/минут”, “мгновенно”.

Простота добавляет вашему предложению соблазнительности, и посетитель даже сам не замечает, как нажимает заветную кнопку:

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Ж) Призыв к действию в рекламе: 9 примеров с выгодой

Посетитель отдает вам самое ценное, что у него есть — свой адрес электронной почты или телефон. И он понимает, что одним письмом или звонком дело не ограничится. Поэтому выгода в призыве — это must have. Она должна быть четкой, интересной и ценной. Выделите ключевые слова жирным или другим цветом. Они должны бросаться в глаза.

Дайте посетителям причину сказать: “Да, я хочу”. Предлагайте не товар, а решение проблемы. Например, не брючный костюм, а избавление от ежедневной головной боли под названием “Что надеть?” Не консультацию по выбору места для отдыха, а отпуск, где все уже продумано за человека (экскурсии, вечера в кафе и даже конкретное место на пляже).

Например:

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З) Call to action: 8 креативных примеров

Самый верный способ завоевать внимание посетителя — удивить его. С помощью необычного сравнения, яркого прилагательного, соединения несоединимого в одном предложении и т. д., например:

Вы ждете особого дня, чтобы изменить свою жизнь и привычки: бегать по утрам, больше читать или уделять время семье? Скорее всего, понедельника… Сегодня среда. И ваш день Х настал. Подписывайтесь на нашу рассылку и получайте полезные советы ежедневно. У меня остался один [образец товара / демо-доступ к продукту / чек-лист], который обычно получают участники платного курса. И я хочу подарить его вам. Просто напишите в ответ на это письмо “Хочу”. Кто успеет первым, того и подарок. Спешите. Я такого не делал раньше. Никто этого не делал… И тем не менее я отдаю курс по себестоимости. Это ваш шанс пройти обучение у меня по меньшей цене, чем вы отдадите за утренний кофе. Готовы? Кликайте — счет пошел на секунды. Место всего одно, и оно достанется самому быстрому. Воспользоваться этой выгодой так же легко, как и упустить ее. Забронируйте место на семинар сейчас. Не верьте мне на слово. Я могу ошибаться. Проверьте, как это работает для вашего бизнеса. Если вы выполните все задания и не увеличите конверсию страницы на 49% , я это сделаю за вас. Совершенно бесплатно. Я не буду говорить, что действие этого предложения истекает. Вы можете увидеть это на таймере. Как только он обнулится, скидка 30% на новый эксклюзивный стол для кабинета сгорит. Ваш путь к бизнесу будущего начинается здесь. Это не фантастика, это реальность. Узнайте, как настроить автоматизацию всех рутинных процессов. Не уверены, что это предложение для вас? Попробуйте его, и, если вам не понравится, мы вернем деньги обратно без лишних вопросов, а вы оставите себе все материалы. Да, мы настолько в себе уверены, что подарим вам весь курс, который стоит $590.

Используйте эти примеры и создавайте шедевры. Немного практики — и ваши лендинги, письма, посты в соцсети или статьи станут главной сенсацией для подписчиков.

II. Призыв к действию: 62 примера в зависимости от размещения

Второй пак призывов к действию с разбивкой по расположению. Погнали:

А) 7 примеров call to action для размещения в статьях блога

Предложите прочитать другую статью на сайте, оплатить доступ в закрытый раздел и прочитать пост с расширенными рекомендациями, зарегистрироваться на вебинар, подписаться на рассылку с новыми записями, скачать книгу или руководство по теме. Ну, и еще можете придумать несколько своих вариантов:

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Б) 8 примеров call to action для всплывающих окон

Хороший способ сбора emailов — всплывающее окно на весь экран или в нижнем левом / правом углу, появляющиеся при прокрутке страницы. Главное, разместить правильный призыв к действию:

Вы были у нас на сайте 5 минут и 2 секунды. Вы нашли то, что искали? Напишите нам, если остались вопросы. Привет! Узнайте первыми о новых программах и мероприятиях. Подпишитесь на рассылку. Получите наше новейшее руководство по [тема]. Воспользуйтесь самыми горячими предложениями, крутыми акциями и ценными бонусами. Подпишитесь на рассылку. Есть вопросы? Оставьте свой телефон, и мы перезвоним через 30 секунд. Получите $15 за подписку на наши новости. Не знаете, куда поехать в отпуск? Позвольте нам вдохновить вас… Подпишитесь на рассылку и получайте советы, которые помогут вам открыть мир увлекательных путешествий. Соцсети — 4 в 1. Получайте советы по концепции, планированию, созданию постов и аналитике.

В) 6 примеров call to action для боковой панели

Повысьте количество лидов. Получите бесплатную книгу “Руководство для начинающих по оптимизации конверсии”. Вы узнаете [перечень пунктов, о чем книга]. Скачайте книгу. Узнайте за 90 минут тактики, о которых неизвестно вашим конкурентам. Внедрите их, чтобы увеличить вашу прибыль вдвое . Как находиться в состоянии потока [для бизнеса и яркой жизни]. Принимайте участие в живой встрече. Постройте корпоративную культуру в стиле Google даже в небольшом бизнесе и повысьте эффективность компании на 200%. Вы ощущаете весь масштаб этого проекта? Внимание! В первом потоке всего 100 мест, поэтому успейте забронировать свое участие. Оставьте заявку сегодня. Количество мест ограничено. Принять участие.

Г) 6 примеров call to action для лид-магнита (добавляйте их на финальную страничку книги, отчета или чек-листа)

Станьте обладателем малоизвестных стратегий, которые повысят ваши продажи на 25%. Узнайте, как вы можете начать зарабатывать реальные деньги в своей нише. Каждую неделю в течение года вы будете наблюдать рост прибыли. Внедрите эти 48 новейших моделей масштабирования и продвижения и станьте лидером в нише. Принять участие. Хотите зарабатывать от $5.000 в месяц? Создайте автоматизированную воронку продаж вашей экспертности. Узнайте больше о курсе. Включитесь первыми в наш новый проект. Это сердце сообщества. Мы вкладываем в него всю нашу любовь к вам и огромный заряд энергии. Присоединяйтесь — и мы поможем вам реально увеличить доход. Запустите успешный онлайн-бизнес уже сегодня. Включайтесь в ранний список и узнавайте о самых выгодных условиях участия в нашем курсе.

Д) 11 примеров call to action для постов в соцсетях

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Е) 9 примеров call to action для размещения на лендинге

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Ж) 7 примеров call to action для видео

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З) 8 примеров призывов к действию для рекламы

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III. Слова, которые усиливают призыв к действию: 70 примеров с триггерами

Привлечь внимание за 60 секунд, удержать на странице, смотивировать нажать на кнопку и оставить контактные данные. Это не сюжет увлекательного фильма. Это ваш план выигрыша в конкурентной борьбе. И ключевой элемент — правильные триггеры. Какие? Читайте дальше:

А) 11 примеров call to action с активным глаголом

Хотите повысить конверсию вашей страницы? Четко скажите посетителю, что он должен сделать с помощью слов: “начните”, “скачайте”, “узнайте”, “читайте”, “спешите зарегистрироваться”. Например:

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Б) 7 примеров call to action с новизной и актуальностью

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В) 15 примеров call to action с объяснением

Это настоящее искусство — закрыть все вопросы и четко прописать выгоды и детали в нескольких предложениях. Но вы с этим справитесь. Например:

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Г) 12 примеров call to action с общим врагом

Я сейчас не имею в виду вашего конкурента. Или правительство. Или глобальное потепление… Зачастую в качестве врага выступают:

лень;

отсутствие мотивации;

нехватка времени;

нерадивые сотрудники;

сервисы, которые не выполняют работу так, как вам хотелось бы;

рекламный бюджет, утекающий в сточную канаву.

Это то, что создает препятствие на пути к заветной цели. А вы тот самый волшебник в голубом вертолете, который решает эти проблемы на раз-два:

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Д) 9 примеров call to action с социальными доказательствами

То, что одобрено другими, автоматически более ценно для ваших клиентов. Особенно если в числе довольных покупателей есть ваши друзья или коллеги. Этим приемом активно пользуется Facebook — при предложении подписаться на страницу во всплывающем окне он всегда показывает ваших друзей. Вы видите знакомые лица и нажимаете кнопку “Нравится”:

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Е) 10 примеров call to action с любопытством

Человек очень любопытен. И если вы сможете несколькими предложениями призыва к действию сыграть на этом качестве, успех вам гарантирован.

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Ж) 6 примеров call to action с персонализацией

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CTA — это…

то, что конвертирует посетителей в лидов и продает.

В этой статье я постарался собрать максимальное количество действенных call to action. Адаптируйте их под свой продукт и аудиторию и применяйте на лендингах, в соцсеятх, в блоге и т. д.

Не ограничивайтесь только этими примерами. Создавайте сj,cndtyyst взрывные призывы к действию. Это легко. Практикуйтесь, отслеживайте конверсию, изучайте страницы конкурентов и лидеров рынка и учитесь на своих ошибках.

Главное, помните:

четко прописывайте выгоду и выделяйте ключевые слова;

используйте активные глаголы, которые подталкивают читателей к действиям, а к не пролистыванию страницы;

не ставьте 2 призыва к действию рядом, лучше разделите их несколькими экранами;

выделите кнопку с помощью цвета, формы, места расположения.

Эта статья ответила на все ваши вопросы по созданию призывов к действию? Или вы хотите больше инструкций, а не только примеры? Ставьте лайк, чтобы получить подробный гайд по созданию call to action, который взорвет ваши продажи.