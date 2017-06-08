РУБРИКИ ЛАБОРАТОРИИ

200 примеров удачных call to action, которые усилят ваше предложение
Ваши тексты не работают. Клиенты приходят на лендинг, лайкают посты в соцсетях, читают статьи в блоге, но не оставляют свои данные или комментарии. Почему? Если вы хоть раз задавали этот вопрос, читайте дальше…
Попробуйте посчитать, сколько предложений ежедневно попадается вам на глаза. Реклама в соцсетях, десятки emailов в почтовом ящике, объявления на сайтах с контентом, билборды по пути на работу и домой. Голова кругом идет от многочисленных “купите”, “зарегистрируйтесь”, “подпишитесь бесплатно” и т. д.
Так же и у ваших клиентов. Поэтому иногда на очередную рекламу они реагируют слишком эмоционально. Злость, раздражение, ярость… От запуска телефона в стену их останавливает только то, что это iPhone 7, и этими гаджетами не разбрасываются.
А вы хотите, чтобы ваш лендинг, статью или письмо просматривали с мыслью “Я хочу это купить”, “Эту статью я ждал месяц”, “Как он узнал, что мне это нужно?! Он читает мои мысли?”.
Ваш главный помощник в завоевании любви клиента — меткий call to action (призыв к действию). В этой статье я собрал 200 действенных примеров.
Изучайте, сохраняйте удачные для вашей аудитории варианты и применяйте.
I. Призыв к действию: примеры, по которым кликают
Кликабельный призыв к действию манит к себе покупателей и задерживает их на странице. Им не нужно совершать один из 12 подвигов Геракла, искать кредитную карточку или вспоминать девичью фамилию матери. Посетители получают то, что они искали, в обмен на электронный адрес.
Используйте эти призывы к действию, чтобы, словно магнит, притягивать клиентов:
А) Призыв к действию на сайте: 7 примеров с 1-м целевым действием
Не перегружайте людей множеством звонких призывов к действию. Избегайте двух call to action рядом, например “напишите нам” и “закажите звонок”. Выберите один, а второй разместите несколькими экранами ниже.
Какие могут быть призывы к действию:
- День принадлежит вам. Начните пользоваться Uber. Скачайте приложение.
- Мгновенный доступ к миллионам песен — от старых фаворитов до последних хитов. Просто нажмите play, чтобы начать слушать все, что вам нравится.
- У вас есть видение. У нас — способ создать желаемое. Посмотрите, как мы можем вам помочь.
- Прокачайте ваш маркетинг с помощью функционала GetResponse.
- Бронируйте уникальное жилье и смотрите на город глазами местных.
- Добавьте статью в закладки, чтобы сократить время на поиски нужной информации.
- Узнайте первыми новые стратегии продвижения вашего бизнеса в интернет, удвойте продажи и станьте лидером в нише.
Б) Call to action: 10 примеров со словом “бесплатный”
Это слово притягивает новых подписчиков. Оно работает всегда, несмотря на то, что в сети много таких предложений. Или на то, что их количество с каждым днем увеличивается. Бесплатный — значит ни к чему не обязывающий. И это привлекает людей кликать по кнопке.
Примеры сильных call to action:
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В) Призыв к покупке: 10 примеров с 1-м предложением
Наверное, вы слышали это и не раз: чем больше вариантов выбора имеет человек, тем чаще посетитель ничего не делает. К примеру, вы предлагаете три продукта: статья в блоге, видео на YouTube и платный курс. Как вы думаете, что выберет ваш потенциальный клиент? Возможно, вариант № 4 — закрыть страницу.
Наклейте стикер себе на монитор: 1 страница / письмо / пост — 1 предложение — 1 call to action. Например:
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Продающий текст на лендинге + сильный призыв к действию = продажа.
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Г) Кнопка призыва к действию: 3 примера, которые выделены с помощью контраста
Кроме цепляющего текста подберите правильную цветовую гамму, чтобы выделить призыв. Ваше предложение должно четко читаться в первые 3-15 секунд. Когда человек просматривает сайты на скорости 200 км/час, именно сочный дизайн заставит его задержаться на странице и оставить контакты.
- Один из популярных цветов для кнопки — красный. Его сложно не заметить. Но Wunderlist ломает стереотипы. На их странице фон — красный, а кнопка — белая. За счет того, что текст и кнопка одного цвета, призыв к действию хорошо выделяется.
- Еще один выигрышный вариант — сделать фон белым, а кнопку цветной. Наглядный пример — страница Trello. Зеленая кнопка в центре — магнит для новых посетителей. Особенно в комбинации со словом “бесплатно”:
P.S. Узнайте, как взорвать конверсию с помощью правильной кнопки призыва к действию.
- Если вы решили разместить 2 кнопки (например, “купить” и “узнать больше”) на одном экране, сделайте одну из них менее заметной (например, прозрачной), а вторую выделите цветом.
Д) Призыв к действию в объявлении: 12 примеров с ограничениями
Один из самых мощных триггеров — срочность. Посетитель заходит на страницу, видит, что срок действия предложения вот-вот истечет, и… задерживается, даже если он не был настроен на подписку или покупку. Добавьте слова: “акция действует еще…”, “успейте забрать ценные бонусы”, “спешите” и другие.
Ловите несколько наглядных примеров:
- Если вы оставите заявку сегодня, получите [ценный подарок].
- Осталось всего 3 места. Торопитесь — они могут закончиться в любой момент.
- Только до 20:00 вы можете приобрести этот товар по супернизкой цене — всего за [цена].
- Получите дополнительные подарки стоимостью [суммарная цена бонусов] при регистрации в течение 30 минут. Спешите — осталось [таймер].
- Почувствуйте разницу сегодня. Успейте заказать до 00:00.
- Закажите [товар / услугу / продукт] в ближайшие 36 часов и получите скидку до 90%.
- Вы готовы к активным действиям? Спешите — это предложение в силе еще [таймер].
- Кликайте сейчас, пока вас не опередил другой счастливчик и не забрал последний [ваш продукт].
- Предложение действует только 12 часов. Только для моих друзей! Торопитесь!
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Е) Призыв к действию на баннере: 9 примеров с простым следующим шагом
Покажите посетителям, что ваш продукт доступен всем, а процесс регистрации занимает считанные минуты (а лучше даже секунды :)). Используйте фразы: “вам не нужно быть профессиональным маркетологом / гением SEO-оптимизации / копирайтером с 5-летним стажем”, “если вы впервые…”, “за … секунд/минут”, “мгновенно”.
Простота добавляет вашему предложению соблазнительности, и посетитель даже сам не замечает, как нажимает заветную кнопку:
- Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы каждый четверг получать ценные советы и перечень полезных ресурсов.
- Скажите “Прощай” комментариям со спамом. Всего 3 шага, чтобы начать использовать сервис.
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Ж) Призыв к действию в рекламе: 9 примеров с выгодой
Посетитель отдает вам самое ценное, что у него есть — свой адрес электронной почты или телефон. И он понимает, что одним письмом или звонком дело не ограничится. Поэтому выгода в призыве — это must have. Она должна быть четкой, интересной и ценной. Выделите ключевые слова жирным или другим цветом. Они должны бросаться в глаза.
Дайте посетителям причину сказать: “Да, я хочу”. Предлагайте не товар, а решение проблемы. Например, не брючный костюм, а избавление от ежедневной головной боли под названием “Что надеть?” Не консультацию по выбору места для отдыха, а отпуск, где все уже продумано за человека (экскурсии, вечера в кафе и даже конкретное место на пляже).
Например:
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З) Call to action: 8 креативных примеров
Самый верный способ завоевать внимание посетителя — удивить его. С помощью необычного сравнения, яркого прилагательного, соединения несоединимого в одном предложении и т. д., например:
- Вы ждете особого дня, чтобы изменить свою жизнь и привычки: бегать по утрам, больше читать или уделять время семье? Скорее всего, понедельника… Сегодня среда. И ваш день Х настал. Подписывайтесь на нашу рассылку и получайте полезные советы ежедневно.
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Используйте эти примеры и создавайте шедевры. Немного практики — и ваши лендинги, письма, посты в соцсети или статьи станут главной сенсацией для подписчиков.
II. Призыв к действию: 62 примера в зависимости от размещения
Второй пак призывов к действию с разбивкой по расположению. Погнали:
А) 7 примеров call to action для размещения в статьях блога
Предложите прочитать другую статью на сайте, оплатить доступ в закрытый раздел и прочитать пост с расширенными рекомендациями, зарегистрироваться на вебинар, подписаться на рассылку с новыми записями, скачать книгу или руководство по теме. Ну, и еще можете придумать несколько своих вариантов:
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Б) 8 примеров call to action для всплывающих окон
Хороший способ сбора emailов — всплывающее окно на весь экран или в нижнем левом / правом углу, появляющиеся при прокрутке страницы. Главное, разместить правильный призыв к действию:
- Вы были у нас на сайте 5 минут и 2 секунды. Вы нашли то, что искали? Напишите нам, если остались вопросы.
- Привет! Узнайте первыми о новых программах и мероприятиях. Подпишитесь на рассылку.
- Получите наше новейшее руководство по [тема].
- Воспользуйтесь самыми горячими предложениями, крутыми акциями и ценными бонусами. Подпишитесь на рассылку.
- Есть вопросы? Оставьте свой телефон, и мы перезвоним через 30 секунд.
- Получите $15 за подписку на наши новости.
- Не знаете, куда поехать в отпуск? Позвольте нам вдохновить вас… Подпишитесь на рассылку и получайте советы, которые помогут вам открыть мир увлекательных путешествий.
- Соцсети — 4 в 1. Получайте советы по концепции, планированию, созданию постов и аналитике.
В) 6 примеров call to action для боковой панели
- Повысьте количество лидов. Получите бесплатную книгу “Руководство для начинающих по оптимизации конверсии”. Вы узнаете [перечень пунктов, о чем книга]. Скачайте книгу.
- Узнайте за 90 минут тактики, о которых неизвестно вашим конкурентам. Внедрите их, чтобы увеличить вашу прибыль вдвое.
- Как находиться в состоянии потока [для бизнеса и яркой жизни]. Принимайте участие в живой встрече.
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- Количество мест ограничено. Принять участие.
Г) 6 примеров call to action для лид-магнита (добавляйте их на финальную страничку книги, отчета или чек-листа)
- Станьте обладателем малоизвестных стратегий, которые повысят ваши продажи на 25%.
- Узнайте, как вы можете начать зарабатывать реальные деньги в своей нише.
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Д) 11 примеров call to action для постов в соцсетях
- Сделайте репост и выиграйте один из 2-х билетов на конференцию.
- Подпишитесь на группу и получите скидку 10%.
- Годовой Коучинг от GM – это Uber среди образовательных программ. Что-то абсолютно новое. Ждём вас 7 июня 2017 года. Действуйте.
- Остались вопросы? Задайте их в комментариях :)
- Было полезно? Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии и задавайте вопросы:)
- Осталось 10 минут до старта бесплатного вебинара. Узнайте, как использовать чаты и мессенджеры в вашем бизнесе. Эту информацию ваши конкуренты в лучшем случае узнают через 1 год. Присоединяйтесь к трансляции по ссылке.
- Ловите новую порцию фото с ЛОБ 2017. Смотрим, вспоминаем самые яркие впечатления, находим себя:)
- Времени осталось мало! Стартуем сегодня в 19:00. Успейте забронировать участие прямо сейчас.
- Следите за новостями!
- Смотреть всем, кто хочет создать сильный бренд.
- Друзья, а сколько часов работаете вы? И почему именно столько? Пишите в комментарии :)
Е) 9 примеров call to action для размещения на лендинге
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Ж) 7 примеров call to action для видео
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З) 8 примеров призывов к действию для рекламы
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III. Слова, которые усиливают призыв к действию: 70 примеров с триггерами
Привлечь внимание за 60 секунд, удержать на странице, смотивировать нажать на кнопку и оставить контактные данные. Это не сюжет увлекательного фильма. Это ваш план выигрыша в конкурентной борьбе. И ключевой элемент — правильные триггеры. Какие? Читайте дальше:
А) 11 примеров call to action с активным глаголом
Хотите повысить конверсию вашей страницы? Четко скажите посетителю, что он должен сделать с помощью слов: “начните”, “скачайте”, “узнайте”, “читайте”, “спешите зарегистрироваться”. Например:
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Б) 7 примеров call to action с новизной и актуальностью
Используйте слова: “никогда не выпускался ранее”, “последний”, “единственный в своем роде” и другие, чтобы подчеркнуть уникальность вашего продукта или события.
- После почти 12 месяцев долгих часов, поздних ночей и выходных в офисе наша команда и я собрали все самые результативные советы по запуску марафона в Instagram. Все это мы упаковали в один мощный продукт. Заказывайте его.
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- Следите за тем, что происходит в сфере digital? Мы предлагаем опередить время и изучить “горячую” нишу, которая уверенно набирает обороты. Кликайте, чтобы узнать о ней первыми.
- Я должен вам кое-что сказать. Я довольно активно продвигаю это предложение, так что уже совсем скоро его будет читать и ваш конкурент. И, возможно, он будет действовать быстрее. Успейте его опередить.
Если кратко — сделайте так, чтобы, прочитав ваш текст, посетитель сказал вам “Спасибо”. Хотя до этого он и не знал, что искал эту информацию.
В) 15 примеров call to action с объяснением
Это настоящее искусство — закрыть все вопросы и четко прописать выгоды и детали в нескольких предложениях. Но вы с этим справитесь. Например:
- Все ваши фильмы в 1 месте. Смотрите их везде. Отпишитесь в 1 клик. Первый месяц бесплатно.
- Бесплатный отчет “Как использовать социальные сети для продвижения вашего бизнеса”. Узнайте основные способы привлечения подписчиков, подводные камни создания контент-плана, типы постов, которые полюбят ваши клиенты. Жмите на кнопку, чтобы получить отчет на почту.
- Управляйте всеми социальными сетями с помощью одного простого сервиса. Инструменты, функции и шаблоны для продвижения аккаунтов на профессиональном уровне без дорогостоящих подрядчиков.
- Вы запустили рекламу, но на каком-то этапе воронки клиенты исчезают со страницы, так и не оставив контакт? Узнайте, как повысить конверсию с помощью А/В-тестирования.
- Самый лучший способ вложения денег — укрепление вашего личного бренда. Узнайте, как это сделать.
- Как зарабатывать неприлично много за первые 12 месяцев на своих знаниях, навыках и экпертности. Внедрите эти советы сегодня.
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- Единое решение для работы во всех социальных сетях. Подходит для малого и среднего бизнеса, блогеров, SMM-щиков и фрилансеров.
- Siri. Используйте голос для отправки уведомлений, установки напоминаний, поиска информации и другого.
- Подумайте об этом. Где вы будете через год? По-прежнему пытаться работать только офлайн, в то время как конкуренты уведут всех ваших клиентов? Или воспользуетесь преимуществами автоматизированного онлайн-бизнеса, который работает, даже пока вы спите?
- Я хочу, чтобы вы стали исключительным лидером [рынок], и вот почему…
- Главная причина, почему я достиг успеха в [нише], а вы — еще нет. Дело в том, что…
- Единственное самое полное руководство, как уже завтра повысить конверсию статей вашего блога до 36%.
- Работай меньше, наслаждайся больше и путешествуй свободно. Мы сделаем всю работу за вас.
- Вам нравится бесплатный пробный аккаунт в GetResponse? Откройте для себя весь потенциал! Выбирайте платный тариф.
Г) 12 примеров call to action с общим врагом
Я сейчас не имею в виду вашего конкурента. Или правительство. Или глобальное потепление… Зачастую в качестве врага выступают:
- лень;
- отсутствие мотивации;
- нехватка времени;
- нерадивые сотрудники;
- сервисы, которые не выполняют работу так, как вам хотелось бы;
- рекламный бюджет, утекающий в сточную канаву.
Это то, что создает препятствие на пути к заветной цели. А вы тот самый волшебник в голубом вертолете, который решает эти проблемы на раз-два:
- 10 эффективных способов, как справиться с ленью. Найдите свой рецепт и навсегда забудьте о нереализованных желаниях!
- Худеть, наводить порядок, экономить… Ищите мотивацию вместе с нами!
- Спланируйте свое вкусное и полезное утро на июль — узнайте, как создать сильную команду. Регистрируйтесь на секретную встречу.
- Вы готовы действовать быстро? Марафон по повышению продуктивности стартует уже завтра. Успейте занять свое место.
- Как повысить эффективность в разы. 3-дневный интенсив, который изменит ваш подход к работе.
- Как создать эффективное рекламное объявление и сохранить рекламный бюджет Google Adwords. Узнайте подробности по ссылке.
- Ваше время под контролем. Новая эффективная методика, которая поможет вести параллельно 3 и больше проектов.
- Как создать команду мечты. Узнайте, где искать А-игроков и как заполучить их для своей компании.
- Путь ленивого человека к лидерству в [ниша]. Разбор реального кейса.
- Изучить [ниша] действительно легко, если за вашей спиной стоит эксперт. Я стану вашим проводником на пути к успеху.
- Как вы можете получить [все, что угодно] менее чем за 72 часа.
- Как я купил машину своей мечты за 6 месяцев.
Д) 9 примеров call to action с социальными доказательствами
То, что одобрено другими, автоматически более ценно для ваших клиентов. Особенно если в числе довольных покупателей есть ваши друзья или коллеги. Этим приемом активно пользуется Facebook — при предложении подписаться на страницу во всплывающем окне он всегда показывает ваших друзей. Вы видите знакомые лица и нажимаете кнопку “Нравится”:
- Нажмите “Нравится”, чтобы читать GeniusMerketing.me в Facebook.
- Сделайте это в 20% быстрее. 9 из 10 наших клиентов оформляют покупку в 20% быстрее, чем с другими сервисами.
- Забудьте о стикерах, таблицах и других неуклюжих программах. Начните управлять проектами эффективно и станьте одним из миллионов людей, влюбившихся в Trello. Добавляйте неограниченное количество досок и людей в бесплатном аккаунте.
- 97,4% участников программы считают ее самым сильным образовательным бизнес-продуктом на рынке.
- ВАЖНО: 300+ предпринимателей уже используют эти фишки и выходят в ТОП-3 поисковой выдачи. Не отставайте!
- Ваш первый массовый поток клиентов из интернета. 2.000+ наших учеников уже внедрили эти тактики и получили результат.
- Вы с нами. 2.500+ людей уже подключились к прямому эфиру в нашей группе в Faceboook. Мы ждем только вас. Присоединяйтесь.
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- Следите за нашими успешными учениками и развивайте свою [нишу].
Е) 10 примеров call to action с любопытством
Человек очень любопытен. И если вы сможете несколькими предложениями призыва к действию сыграть на этом качестве, успех вам гарантирован.
- Может ли лишняя $1.000 улучшить вашу жизнь?
- Хотите, я сделаю всю работу за вас?
- Вы, наверное, и не думали, что это будет так просто.
- Сделайте нас частью вашей истории успеха.
- До недавних пор я держал это в тайне. Никто не знает, как привлекать клиентов с помощью прямых трансляций. Узнайте об этом первыми.
- Откажитесь от 2-го места, используйте только лучшие материалы.
- Хотите узнать наиболее действенные и мощные стратегии в [ниша]?
- Ваша жизнь уже никогда не будет прежней, когда вы узнаете, как получать максимальную отдачу от каждого вашего действия.
- Итак, чего вы ждете? Вы всего в нескольких секундах от [цель]!
- Как ежедневный бег может изменить вашу жизнь, или 30 минут, которые работают на вас.
Ж) 6 примеров call to action с персонализацией
- [Имя], избавьтесь от проблем поиска новых клиентов в одно мгновение.
- Если вы внимательно вычитаете каждое слово на этой странице, откроете новый революционный метод, как получить клиентов, не вложив ни единого цента в рекламу. Проверьте себя на внимательность.
- [Имя], только для вас я сегодня проведу сессию “Вопрос — ответ”, как настроить автоматическую email-рассылку в GetResponse.
- Скажите “Да”, и я отправлю вам одну из самых обсуждаемых мини-книг, которые когда-либо писали.
- Закрытый мастер-класс только для своих. Получите секретную ссылку.
- Rozetka, например, напоминает о том, что вы добавили товар в корзину и не оплатили его. Очень удобный способ возвращения заблудших клиентов:
CTA — это…
то, что конвертирует посетителей в лидов и продает.
В этой статье я постарался собрать максимальное количество действенных call to action. Адаптируйте их под свой продукт и аудиторию и применяйте на лендингах, в соцсеятх, в блоге и т. д.
Не ограничивайтесь только этими примерами. Создавайте сj,cndtyyst взрывные призывы к действию. Это легко. Практикуйтесь, отслеживайте конверсию, изучайте страницы конкурентов и лидеров рынка и учитесь на своих ошибках.
Главное, помните:
- четко прописывайте выгоду и выделяйте ключевые слова;
- используйте активные глаголы, которые подталкивают читателей к действиям, а к не пролистыванию страницы;
- не ставьте 2 призыва к действию рядом, лучше разделите их несколькими экранами;
- выделите кнопку с помощью цвета, формы, места расположения.
Эта статья ответила на все ваши вопросы по созданию призывов к действию? Или вы хотите больше инструкций, а не только примеры? Ставьте лайк, чтобы получить подробный гайд по созданию call to action, который взорвет ваши продажи.
Вы уверены, что знаете, откуда пришел каждый клиент и какие действия привели к заявке? Может, вы постоянно вливаете деньги в неэффективную рекламу? Держите ваш бюджет под контролем и начните отслеживать звонки с сайта. Читайте Полный PRO-разбор методов и сервисов для коллтрекинга.
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